Ethiopie : lancement vendredi de son premier satellite dans l’espace (agence)

L’Éthiopie va lancer, demain vendredi, son premier satellite (ETRSS-1) dans l’espace à partir d’une station spatiale en Chine, rapporte jeudi l’agence de presse éthiopienne (ENA).

Le directeur de la recherche et du développement des satellites et de l’Institut éthiopien de technologie des sciences spatiales, Yillikal Chaalu, a assuré que des experts éthiopiens et chinois avaient participé à la conception du satellite.

Dans une précédente déclaration, le directeur général du même Institut, Slomon Belay Tessema, avait révélé que le pays envisage de lancer son tout premier satellite dans l’espace en 2019. Il avait expliqué que le lancement par l’Ethiopie de ce premier satellite s’assigne pour objectifs de renforcer les capacités d’applications technologiques et les compétences des ingénieurs locaux grâce à des collaborations avec des scientifiques et des institutions spatiales de différents pays, afin de permettre au pays de pouvoir lancer son deuxième satellite de manière indépendante.