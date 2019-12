Djibouti : accord-cadre entre le Maroc et Djibouti

Un accord-cadre entre le Maroc et Djibouti visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, des mines et de la géologie, a été signé le lundi, dans la capitale marocaine Rabat.

Selon les médias locaux, cet accord permettra d’échanger et de discuter des moyens susceptibles de développer la coopération bilatérale, notamment entre les acteurs et les investisseurs des deux pays dans les secteurs de l’énergie et des mines, ainsi que les opportunités offertes au Maroc et à Djibouti dans ces domaines.