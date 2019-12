Cameroun: statut spécial pour les régions anglophones en crise

Les députés camerounais ont adopté mercredi un projet de loi sur la décentralisation accordant un statut spécial aux deux régions anglophones du Cameroun, où se déroule depuis plus deux ans un conflit meurtrier opposant l’armée à des séparatistes, selon la radio nationale.

Ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l’éducation et de la justice, a précisé la radio camerounaise.

Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s’étaient entendus les participants d’un grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya début octobre, pour mettre fin à cette crise qui a fait plus de 3.000 morts et plus de 700.000 déplacés.