Côte d’Ivoire : Métro

La France et la Côte d’Ivoire se sont mis d’accod sur l’offre technique et financière du projet de la ligne 1 du “Métro d’Abidjan”, long de 37 kilomètres, lors de la visite officielle du président Français Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire.

Ce métro reliera le nord et le sud de la capitale économique ivoirienne, de l’aéroport au sud à Anyama au nord, en passant par les communes d’Abobo, Adjamé, Treichville et Port-Bouët, ainsi que le centre administratif et économique du Plateau.

Son trafic est prévu dès le démarrage à 500.000 passagers par jour, transportés par 28 rames qui circuleront toutes les 5 minutes en heure de pointe. Des lignes supplémentaires sont prévues ensuite pour mailler la ville.