Côte d’Ivoire : Franc CFA  remplacé par Eco 

Le président français Emanuel Macron avait annoncé samedi à Abidjan la fin prochaine du Franc CFA qui sera remplacé par l’Eco, notant que c’est donc la fin du Franc des colonies françaises d’Afrique créé en 1945 et qui était devenu le Franc de la communauté financière africaine après les indépendances.

Huit pays d’Afrique de l’Ouest et la France ont décidé une réforme d’envergure du franc CFA. Cette réforme a été négociée depuis six mois entre la France et les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a annoncé également samedi à Abidjan, au nom de ses pairs de l’Union, une profonde réforme du franc CFA de l’Afrique de l’Ouest qui devrait changer d’appellation pour devenir l’Eco en 2020.

« Avec les autres chefs d’Etat de l’UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du Franc CFA avec trois changements majeurs (…) tout d’abord le changement du nom de la monnaie du Fcfa à l’ECO », a déclaré le président Ouattara en conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron, en visite officielle en Côte d’Ivoire.

Aussi, les chefs d’Etat de l’UEMOA ont décidé la centralisation de 50% des réserves de changes au Trésor français et la fermeture du compte d’opération ainsi que le retrait des représentants de la France de tout organe de décision et de gestion de l’UEMOA.