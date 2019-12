Pétrole : accord pétrolier entre le Soudan et le Soudan du Sud 

Le Soudan et le Soudan du Sud ont prolongé lundi jusqu’en mars 2022 leur accord pétrolier et conclu des arrangements économiques connexes, a rapporté l’agence de presse officielle soudanaise (SUNA).

Le nouvel accord stipule que le Soudan du Sud paiera 26 dollars pour chaque baril de pétrole passant par les oléoducs soudanais de la Petrolines for Crude Oil (PETCO) et 24,1 dollars par baril transporté par ceux de la Bashayer Pipeline Company (BAPCO). Il prévoit que le Soudan du Sud fournira également 28.000 barils de brut par jour à la raffinerie de Khartoum et à la centrale électrique d’Oum-Dabakir.

Le texte a été signé à Khartoum par le ministre soudanais de l’Energie et des Mines, Adil Ali Ibrahim, et le ministre sud-soudanais du Pétrole, Awou Daniel Chuang.

« Cet accord représente un grand pas vers le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le secteur pétrolier et gazier dans un esprit de fraternité et de coopération pour l’intérêt des deux pays », a déclaré M. Adil Ali Ibrahim.

L’accord devrait également renforcer la coopération en vue d’accroître la production pétrolière au Soudan du Sud et mettre en place de grands projets économiques au profit des deux pays, a-t-il souligné.