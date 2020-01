Cameroun : prêt de la Banque africaine de développement

La Banque africaine de développement (BAD) et le Cameroun viennent de signer un accord de prêt de 80,4 millions d’euros (environ 52,74 milliards de FCFA) pour le financement de la troisième phase du Programme d’appui à la compétitivité et la croissance économique (PACCE III).

Ce nouveau prêt est le complément des accords antérieurs relatifs aux phases I et II du PACCE, signés en décembre 2017 et décembre 2018, pour des montants de 180 millions d’euros et 150 millions d’euros respectivement, portant ainsi le montant cumulé des appuis budgétaires programmatiques pluriannuels (2017, 2018 et 2019) du Groupe de la Banque envers le Cameroun à 410,4 millions d’euros (soit environ 269.2 milliards de FCFA).