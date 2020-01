Tanzanie : nouvel aéroport international de la capitale Dodoma 

Le nouvel aéroport international de la capitale tanzanienne Dodoma, dont les travaux de construction seront achevés d’ici 2024, devrait accueillir au moins 50.000 avions et environ 1,7 de passagers par an, majoritairement des internationaux.

La nouvelle installation, située dans le district de Msalato à 12 kilomètres du centre des affaires de la capitale, bénéficiera à plus de 200 millions de passagers en Afrique de l’Est, ainsi que les réseaux commerciaux internationaux, rapporte la presse locale.

Le projet, qui comprend la construction d’un terminal pour passagers, d’une piste et des équipements de navigation aérienne, vise à répondre à la croissance attendue du transport aérien dans le pays et en Afrique de l’Est plus globalement.