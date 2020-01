Soudan : violences intercommunautaires

Plus de 3700 ressortissants soudanais ont fui depuis des jours vers le Tchad voisin suite à l’éclatement d’un conflit intercommunautaire à El Geneina, au Darfour occidental près de la frontière tchadienne, a annoncé un responsable tchadien.

« Au moins 3713 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont déjà été recensées. Ce chiffre évoluera à la hausse vu que l’opération de recensement se poursuit toujours », a déclaré le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, cité lundi par des médias locaux.

« Notre devoir est de protéger ces personnes qui ont quitté leur patrie suite à des violences intercommunautaires », a déclaré le gouverneur, indiquant qu’une évaluation des besoins d’urgence est en cours pour une prise en charge rapide des déplacés.

Le responsable a fait savoir que les déplacés soudanais ont été accueillis ces derniers jours dans la ville d’Adré et ses environs, à l’Est du Tchad, dans la province du Ouaddaï, ajoutant qu’ils seront installés dans des sites de transition et centres d’intégration.

Les affrontements tribaux qui ont éclatés dimanche à Al Geneina au Darfour ont fait au moins 65 morts et des dizaines de blessés, selon la mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour.

A l’origine de ces violences, une altercation mortelle entre deux hommes, l’un Massalit, l’autre Arabe – qui a dégénéré dans un camp de déplacés près d’Al-Geneina.

Au moins deux camps de déplacés et trois villages ont été détruits et plus de 8.000 familles ont fui le pays, d’après le Croissant-Rouge soudanais.