Djibouti : contrat avec la chine

Le chef de l’Autorité des ports et des zones franches, Abu Bakr Omar Hadi, a signé un accord de projet de coopération avec une société chinoise pour développer et financer un composé flottant pour transformer le carburant dans le parc industriel de Damergog.

« La zone franche de Djibouti est la plus grande d’Afrique et le port polyvalent « Doraleh » est en service. Quant au projet de rénovation du vieux port, il est sur la bonne voie », s’est félicité le responsable djiboutien, cité par les médias locaux.

Il a souligné que l’emplacement stratégique de Djibouti, qui est situé sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde et reliant l’Asie, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, offre une accessibilité idéale aux entreprises de l’industrie pour communiquer avec ses fournisseurs et clients, selon la même source.