ONU : G5 Sahel 

Le chef du bureau des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qu’au Burkina Faso, au Mali et au Niger, plus de 4.000 personnes ont été tuées dans des attentats terroristes l’année dernière.

Le nombre de personnes déplacées a été multiplié par dix pour atteindre environ un demi-million, a indiqué M. Ibn Chambas lors d’un débat du Conseil sur la situation sécuritaire au Sahel et en Afrique de l’ouest, selon le journal.

L’envoyé onusien a appelé les dirigeants de la région à tenir leurs engagements et les partenaires internationaux à soutenir pleinement les gouvernements de cette partie de l’Afrique.