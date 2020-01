Ghana : Russie nucléaire 

La Commission ghanéenne de l’énergie atomique et l’Université polytechnique de Tomsk, en Russie, ont signé un accord de partenariat pour faire bénéficier aux étudiants ghanéens des formations dans le domaine nucléaire à l’université russe. Le programme mis en œuvre à partir de 2020, sera financé par la Russie via le ministère de l’Enseignement supérieur et des Sciences.

Le partenariat concerne trois universités à savoir ; l’Université du Ghana, l’Université technique de Kumasi et l’Université de l’énergie et des ressources naturelles. Ainsi, les ingénieurs, physiciens, médecins et chercheurs de ces universités bénéficieront de formation selon les programmes d’enseignement soutenus par la State Atomic Energy Corporation (ROSATOM).