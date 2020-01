Mali : mines d’Or

La compagnie minière Hummingbird Resources, opérant au Mali sur la mine d’or Yanfolila, prévoit de ne plus avoir de dettes d’ici la fin du premier semestre 2021, selon son bilan du dernier trimestre 2019, période durant laquelle elle a remboursé 5 millions de dollars.

La société devrait 40 millions de dollars au 31 décembre 2019. Elle disposerait d’une trésorerie de 9 millions de dollars et d’un stock d’or de 2 900 onces, soit une valeur de 5 millions de dollars selon les prix actuels.

« Nous continuons de nous concentrer sur la discipline financière pour améliorer la génération de flux de trésorerie et renforcer le bilan », a commenté le PDG, Dan Betts, précisant que la compagnie poursuivra cette stratégie en 2020 et visera au second semestre une position de trésorerie nette positive.