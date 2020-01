Oléoduc : Bénin et Niger / Chine

Le gouvernement du Bénin a annoncé mercredi à Cotonou avoir transmis à l’Assemblée nationale pour adoption, un projet de loi portant régime juridique, fiscal et douanier applicable au projet d’oléoduc d’exportation Niger-Bénin.



Selon le ministère béninois de l’Eau et des Mines, ce projet de loi contribuera, après son vote par l’Assemblée nationale, au renforcement du tissu économique du Bénin.

D’une longueur totale de 2 085 km dont 687 au Bénin, la construction de cette infrastructure coûtera 600 milliards de francs CFA pour la section béninoise, soit environ 1,3 milliard de dollars et sera assurée par la société China National Oil and Gas Exploration and Development Company LTD, à travers un partenariat signé en août 2019 avec les autorités béninoises.