Ethiopie : Aéroport près de la ville de Bishoftu

La compagnie nationale «Ethiopian Airlines» compte construire un nouvel aéroport qui s’étend sur 35 km carrés avec un coût de 5 milliards dollars us près de la ville de Bishoftu, au sud-est d’Addis-Abeba.

«Nous avons identifié un terrain de 35 kilomètres carrés à développer en tant qu’aéroport et ce projet représente environ 5 milliards USD. Il va accueillir 100 millions de passagers, plus grand que Dubaï et plus ou moins égal au nouvel aéroport d’Istanbul», a affirmé le PDG du groupe «Ethiopian Airlines», Tewolde Gebremariam, dans un entretien à l’agence de presse éthiopienne ENA.

L’aéroport actuel de Bole International de la capitale Addis-Abeba, l’un des aéroports les plus fréquentés d’Afrique, a presque atteint sa capacité en dépit des extensions réalisées, a ajouté le PDG de la compagnie éthiopienne.

En 2019, «Ethiopian Airlines» a transporté 12 millions de passagers et 432 000 tonnes de marchandises, rapporte ENA.