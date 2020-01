Mali : au moins 14 personnes tuées dans l’attaque d’un village peul

Au moins quatorze personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans un village peul dans le centre du Mali, dans des affrontements intercommunautaires.

Selon un rapport de la Division des droits de l’homme et de la protection de l’ONU, « 14 personnes ont été tuées, 2 blessées, plusieurs cases incendiées au cours d’une attaque contre le village de Siba, près de Douentza, dans la région de Mopti ».

« Aux environs de 00H30 le 16 janvier, des hommes armés visiblement habillés en tenue de chasseurs traditionnels (dozos) et circulant à bord de motos ont fait incursion dans le village de Siba, majoritairement habité par les membres de la communauté peule et ont ouvert le feu sur les habitants du village avec des fusils de chasse et mis feu aux habitations », précise le rapport.