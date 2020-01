Turquie : Nigeria deuxième plus grand partenaire commercial

Le Nigeria est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Turquie en Afrique subsaharienne, après l’Afrique du Sud, et le sixième sur l’ensemble du continent, a fait savoir la ministre turque du Commerce, Ruhsar Pekcan, qui a effectué une visite au Nigeria, les 13 et 14 janvier, dans le cadre du Forum d’Affaires Turquie–Nigeria du Conseil des relations économiques extérieures (DEIK).

Le pétrole et le gaz naturel liquéfié (GNL) constituent 90% des importations turques du Nigeria. Le reste, des produits tels que les fruits, le sésame, le charbon et le cacao, a précisé la responsable.

D’après les données de l’Institut des Statistiques turc (TUIK), le volume commercial bilatéral a été de 2,3 milliards de dollars en 2019.