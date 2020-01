Kenya: 5 terroristes arrêtés à Nairobi (police)

La police kenyane a arrêté à Nairobi trois hommes, dont un Américain, et deux femmes soupçonnés d’être des « terroristes », a annoncé dimanche la police.

Les cinq personnes sont soupçonnées d’effectuer du repérage d’un bar populaire situé sur Kiambu Road en vue d’une attaque « terroriste », indique un rapport de la police relayé par des médias internationaux.

D’après le rapport, deux Somaliennes, un Somalien, un Américain et un chauffeur kényan ont été interpellés, et un ordinateur, un passeport américain et de l’argent liquide, entre autres, ont été saisis.

Les accusés ont été arrêtés samedi dans un véhicule par une équipe de la police de Pangani, une zone du nord-est de Nairobi, ajoute la même source.

Le groupe terroriste Shebab, affilié à Al-Qaïda, a intensifié ses attaques dans l’est du Kenya et en Somalie depuis le début de l’année. Le 5 janvier, le groupe a attaqué une base américano-kenyane près de Lamu, tuant trois Américains et détruisant plusieurs avions.