Ghana : octroi de 47 millions d’euros par la Grande Bretagne 

La Grande Bretagne vient d’accorder au Ghana un financement de 47 millions euros pour l’extension de l’aéroport de Kumasi, au sud du pays.

Ce financement, attribué au Ghana en marge du sommet afro-britannique sur l’investissement, fait partie d’une enveloppe budgétaire de 384 millions euros du gouvernement britannique pour divers projets infrastructurels au profit du pays, dans le cadre du paquet de plus de 7,6 milliards euros annoncés pour les marchés africains.

Actuellement en construction dans le cadre de ses phases 2 et 3, le deuxième aéroport du pays bénéficiera d’une extension de la longueur actuelle de sa piste, de la construction d’un nouveau terminal capable de traiter un million de passagers par an, d’une nouvelle tour de contrôle, d’une caserne de pompiers, de la rénovation et l’extension de l’aire de trafic et des voies de circulation, ainsi que l’exécution de travaux connexes.