Au moins six militaires ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans l’attaque de leur poste dans le centre du pays en guerre, près de la frontière avec le Burkina Faso, a indiqué l’armée.

« Les FAMa (Forces armées maliennes) ont été attaquées à Dioungani par des hommes armés non identifiés (…) Les FAMa déplorent un bilan provisoire de six morts et des blessés », a indiqué l’armée sur son compte Twitter. L’attaque serait attribuée aux djihadistes.