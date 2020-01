Mali : accord de paix dans le pays

M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de paix, est en visite au Mali, pays Sahel, pour discuter de la situation sécuritaire et de l’accord de paix dans le pays.

Le responsable onusien s’est entretenu lundi avec le ministre malien des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale Tiébilé Dramé, au sujet du rapport du Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation au Mali, le 15 janvier à New- York, la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation et le plan d’ajustement de la force onusienne au Mali.

M. Lacroix a particulièrement salué la réussite du Dialogue National Inclusif de même que les conclusions du Sommet de Pau, selon les médias.