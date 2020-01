Mali : mine de lithium

La mine de lithium Bougouni pourrait produire 1,94 million de tonnes de concentré de lithium sur une durée de vie minimale de 8,5 ans, selon l’étude de faisabilité publiée lundi par Kodal Minerals pour ce projet qu’il développe au Mali.

Selon les estimations de l’étude, la mine devrait produire annuellement 220 000 tonnes de concentré de spodumène sur toute sa durée de vie. Il faudrait un investissement de 117 millions de dollars pour développer le projet, dont l’exploitation devrait débuter au second semestre 2021. Ce capital sera récupéré au bout de 1,7 an, avec des revenus estimés à plus de 1,4 milliard de dollars sur les 8,5 ans de vie.

Kodal Minerals a déposé une demande de permis d’exploitation minière auprès des autorités maliennes. En attendant l’obtention de cette licence qui, sous réserve d’un financement, permettra de commencer la construction, la compagnie prévoit de continuer ses activités d’exploration afin d’accroitre les ressources du projet.