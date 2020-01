Sahel : Paris appelle Washington à maintenir son soutien au Sahel 

La France a appelé lundi les Etats-Unis à maintenir leur soutien militaire aux efforts antijihadistes de Paris dans le Sahel, sans toutefois recevoir de garanties de la part de Washington.

« Le soutien américain à nos opérations est d’une importance cruciale et sa réduction limiterait gravement l’efficacité de nos opérations contre les terroristes », a déclaré la ministre française des Armées, Florence Parly, à l’issue d’une rencontre au Pentagone avec le ministre américain de la Défense Mark Esper.

Les USA envisagent un redéploiement de leur force militaire stationnée en Afrique vers d’autres régions du monde jugées plus importantes pour leurs intérêts notamment la Chine et la Russie.

Le retrait des militaires américains estimés à 8000 personnes d’Afrique de l’Ouest, constituerait un coup dur pour les 4.500 soldats français de l’opération Barkhane, déployés au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Washington fournit en effet à Barkhane des capacités de renseignement et de surveillance, notamment grâce à ses drones, du ravitaillement en vol et du transport logistique, pour un coût de 45 millions de dollars par an.

« Je m’échine à éviter que les Américains s’en aillent », a confié le chef d’état-major des Armées, le général François Lecointre.