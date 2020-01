Burkina Faso : au moins 40 personnes tuées

Le bilan fait état d’au moins quarante morts et des dizaines de blessés dans l’attaque armée du samedi dans le village de Silgadji, dans la commune de Tongomayel située dans la province du Soum, selon des sources locales.

« Des individus armés ont perpétré une attaque terroriste le 25 janvier 2020 dans la commune de Tongomayel, dans le Soum. L’attaque a visé des populations civiles sur la place du marché du village de Silgadji », a annoncé la RTB.

Cette attaque intervient une semaine après un autre attentat qui avait fait 36 morts parmi les civils dans le centre-nord du pays. Par la suite, le gouvernement avait décrété un deuil national de 72 heures.

Les habitants de Silgadji ont fui leur commune et sont arrivés dimanche à Bourzanga (nord).

Les chefs d’état-major des armées du G5 Sahel (la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad) avaient procédé, dimanche à Ouagadougou, à la révision de leurs documents cadres, donnant ainsi la possibilité aux armées des différents pays de poursuivre les terroristes dans les pays voisins sur 100 km, a indiqué, lundi, un responsable militaire burkinabé.

Le ministre de la Sécurité, Ousséni Compaoré, a effectué une visite lundi à Barsalogho, commune située dans la région du Centre-nord, pour apporter son soutien aux personnes déplacées internes (PDI) et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Depuis avril 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes qui ont fait plus de 700 morts et des milliers de déplacés internes et externes. Face à la situation, le Parlement a autorisé l’armée à recruter des volontaires pour la lutte contre le terrorisme.