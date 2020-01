Mali: recrutement de 10.000 soldats (PM)

Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, a annoncé, mardi, le recrutement de 10.000 hommes pour renforcer la présence des Forces armées maliennes (FAMa) sur l’ensemble du territoire, dans le cadre du nouveau concept opérationnel adopté par le Conseil supérieur de la défense, rapporte mercredi l’agence de presse malienne (AMAP).

Lors de cette visite, les préoccupations formulées par les populations tournaient autour de l’insécurité, du retour de l’Armée à Labbezanga, de la réalisation d’infrastructures de développement, du manque d’ambulance pour le centre de santé, du désarmement des ex-combattants de la zone et de la prise en charge des orphelins et des veuves.

Le chef du gouvernement, qui est au deuxième jour de sa visite dans la Région de Gao (Nord) a annoncé le retour très prochain de l’Armée à Labbezanga, à la frontière avec le Niger.

Quant au retour des FAMa à Labbezanga, il se fera dans les semaines à venir, avec un effectif plus important et des moyens adéquats pour assurer la quiétude et la sécurité des populations, a ajouté le chef du gouvernement.

Dr Boubou Cissé a promis également que les soldats seront dotés de plus de moyens pour pouvoir assurer leur mission.