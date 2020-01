Tanzanie : Mines de graphite

En Tanzanie, la mine Chilalo pourrait produire son premier concentré de graphite au quatrième trimestre 2021, a annoncé Graphex Mining, qui vient de publier l’étude de faisabilité définitive, une des étapes clés pour le développement du projet.

Les conclusions de l’étude présentent un projet « solide » exploitable sur 18 ans, a indiqué la compagnie chargé de la réalisation du projet, précisant que la mine devrait livrer annuellement 50.000 tonnes de graphite, et générer un EBITDA de 74 millions de dollars.

En dehors de la publication de l’étude de faisabilité définitive, la compagnie a évoqué plusieurs autres facteurs susceptibles de lui permettre d’atteindre son objectif, notamment les permis nécessaires pour commencer la construction en 2020.

Graphex Mining est une compagnie australienne. Le projet de graphite Chilalo est situé dans le sud-est de la Tanzanie, dans la ceinture du Mozambique, qui est connue pour ses gisements de graphite en paillettes grossières. Chilalo est l’hôte du gisement de graphite en paillettes grossières de Shimba. La zone à haute teneur (plus de 5 % de carbone graphite total (TGC)) du gisement Shimba comprend environ 9,2 millions de tonnes (Mt) titrant 10,7 % de TGC pour plus de 984 100 tonnes de graphite contenu.

Les ressources à haute teneur font partie de l’estimation totale des ressources minérales indiquées et présumées de Shimba de plus de 25,1 Mt, qui comprennent des ressources présumées à faible teneur d’environ 15,9 millions de tonnes titrant 3,3 % de TGC pour plus de 523 000 tonnes de graphite contenu. Il s’agit d’une réserve de minerai probable de plus de 4,7 Mt titrant 11,0 % de TGC pour environ 984 100 tonnes de graphite contenu.