Rwanda : Conférence sur les investissements et le commerce dans la région des Grands Lacs

La capitale rwandaise abritera, du 18 au 20 mars prochain, l’édition 2020 de la Conférence sur les investissements et le commerce dans la région des Grands Lacs, indiquant que plus de 700 participants sont attendus à ce rassemblement régional.

Les entreprises internationales souhaitant opérer dans la région prendront part à cet évènement organisé par le gouvernement rwandais en partenariat avec le Bureau de l’envoyé spécial des Nations unies pour la région des Grands Lacs.

Des panels de discussion, sessions thématiques et rencontres B to B sont au programme, note le média, ajoutant que cette conférence vise à attirer les investissements et à accélérer le développement dans la région des Grands Lacs.

Par ailleurs, la transformation digitale de l’économie a permis au Rwanda d’atteindre pour la première fois un taux de croissance de 10,9 %, citant une déclaration de la secrétaire générale du ministère des TIC.

L’impact de cette transformation s’est fait ressentir dans certains secteurs qui ont connu une bonne progression, notamment la construction, l’industrie, l’hôtellerie et le secteur des transports ainsi que des services publics.

D’autre part, les autorités rwandaises entendent maintenir cette dynamique de croissance à travers notamment, le renforcement des stratégies visant à éviter la fluctuation des prix sur le marché des exportations, ainsi qu’à accroître la productivité, selon les médias.