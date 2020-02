Kenya : Conférence Pakistan-Afrique sur le commerce 

La conférence Pakistan-Afrique sur le commerce qui a débuté jeudi à Nairobi est organisée autour du thème « Engager l’Afrique ».

Cette conférence réunit plus de 300 délégués représentant les secteurs public et privé de plus de 20 pays africains.

Le commerce du Pakistan avec l’Afrique est estimé à 3 milliards de dollars par an de 2013 à 2017, avant de passer à 4,6 milliards de dollars en 2018-19.

La principale raison de ce modeste volume des échanges, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, réside dans le faible niveau d’engagement du Pakistan avec l’Afrique.

Les pays participants sont le Pakistan, le Kenya, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le Sénégal, le Nigéria, l’Éthiopie, la Tanzanie, le Niger, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Soudan, Maurice, le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi.