Nigeria : Pétrole

La société publique nigériane du pétrole (NNPC) a annoncé qu’elle conclura d’ici le début du deuxième trimestre un accord de financement de 2,5 milliards de dollars qui serviront à construire le plus grand gazoduc du pays, dénommé AKK (Ajaokuta-Kaduna-Kano).

D’une longueur de 614 km, l’installation a attiré l’attention des prêteurs chinois lors du dernier sommet sur la coopération sino-africaine en 2018. Les prêteurs chinois avaient alors émis une garantie de financement de 85 % du projet dont la valeur totale est de 2,8 milliards de dollars.

Les fonds devraient être débloqués par la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et la Bank of China. L’agence chinoise de crédit à l’exportation Sinosure fournira quant à elle la couverture d’assurance.