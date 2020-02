Burkina Faso: au moins 18 personnes tuées dans une attaque armée 

Une vingtaine de personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque terroriste à Lamdamol, un village du nord du Burkina Faso, a indiqué dimanche une source sécuritaire.

« Les assaillants lourdement armés et à bord de motocyclettes ont littéralement tué les habitants de la localité » située dans la commune de Bani, à 40km de Gorgadji, dans la province du Séno, selon des sources locales.

Cette tuerie serait des représailles contre les habitants qui avaient été sommés quelques jours plus tôt de quitter les lieux.

Ces massacres en recrudescence, juste depuis le début de l’année 2020, ont causé la mort de douze soldats et plusieurs autres disparus après que leurs véhicules ont sauté sur un engin explosif, une quarantaine de morts et des dizaines de blessés dans village de Silgadji, dans la commune de Tongomayel, une vingtaine dans la localité de Pissila, province du Sanmatenga, une femme et un enfant dans l’explosion d’une mine et 14 dans l’explosion d’un bus.

Selon l’ONU, les attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4.000 morts en 2019 et provoqué une crise humanitaire sans précédent avec 600.000 déplacés et réfugiés qui fuient les violences.