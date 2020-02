Niger : des aides financiers

Les partenaires techniques et financiers (PTF) du Niger pour l’Education ont approuvé l’octroi de 77 millions d’euros au gouvernement pour le financement du Plan de transition du secteur de l’éducation et de la formation du pays pour la période 2020-2024.

La convention relative à cet appui financier a été signée entre Mme Félicité Tchibindat, représentante de l’UNICEF au Niger et chef de file des PTF dans le domaine, le ministre nigérien de l’Enseignement supérieur, M. Yahouza Sadissou, et le représentant de l’Agence française de Développement (AFD), à l’occasion de la première réunion du Comité de pilotage au titre de l’année 2020 du Programme sectoriel de l’Education et de la Formation, présidée par le Premier ministre nigérien Brigi Rafini.

Par ailleurs, le Département britannique pour le développement international (DFID) a décidé d’octroyer la somme de 6,7 millions de dollars pour la lutte contre la malnutrition des enfants sur une période de deux ans au Niger, a annoncé le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), chargé de gérer ces fonds.