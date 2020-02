Sahel: tournée en Afrique de l’ouest du sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques 

Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques, David Hale, entame mardi une tournée en Afrique de l’Ouest qui se poursuivra jusqu’au 13 février courant avec des visites au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, et en Mauritanie, selon de source officielle à Washington.

L’objectif de cette tournée est de faire avancer l’engagement diplomatique des Etats-Unis au Sahel, souligne le département d’Etat dans un communiqué en précisant que le voyage se concentrera sur le renforcement des partenariats régionaux de paix et de sécurité, y compris un engagement accru entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad).

Dans son communiqué du Département d’Etat américain, M. Hale s’était déjà rendu au Niger en février 2019. La visite a été axée sur la situation sécuritaire dans le Sahel.