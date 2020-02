Israël: normalisation des relations avec le Soudan et l’Ouganda

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a discuté lundi d’une « normalisation » des relations entre Israël et le Soudan, pays majoritairement arabe et musulman, lors d’un entretien surprise et historique en Ouganda avec le dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Burhane.

« J’ai rencontré à Entebbe le président du Conseil souverain du Soudan… et nous avons convenu d’entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays », a déclaré sur Twitter M. Netanyahu, lors d’une visite d’un jour en Ouganda.

Israël souhaite une normalisation de ses relations avec les pays musulmans, arabes et africains.

Dans le même sillage, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a « remercié » Abdel Fattah al-Burhane par téléphone pour son rôle important dans « la normalisation des liens avec Israël » et l’a invité à Washington, a indiqué la diplomatie américaine.

Aujourd’hui dirigé par une autorité de transition menée par le général al-Burhane, « le Soudan s’oriente vers une nouvelle direction positive… le général Abdel Fattah al-Burhane désire aider son pays à se moderniser en mettant fin à son isolement », a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué.

Outre les Etats-Unis et le Guatemala, l’Ouganda étudie la possibilité d’ouvrir une ambassade à Jérusalem, a annoncé lundi son président Yoweri Museveni, à l’issue d’une rencontre avec M. Netanyahu.

L’Ouganda n’a pas d’ambassade en Israël. Et M. Netanyahu a indiqué qu’Israël ouvrirait une ambassade en Ouganda si ce pays ouvrait une ambassade à Jérusalem.