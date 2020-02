Mali: opération anti-terroriste dans le centre et le nord

Une opération dénommée « Maliko », visant à rétablir l’Etat dans ses fonctions régaliennes dans certaines régions du Mali, en s’appuyant sur l’action des Forces armées et de sécurité maliennes (FAMAs), est instituée, selon un décret présidentiel, en date du 30 janvier 2020, rapporte mardi l’agence de presse malienne (AMAP).

« Cette opération est soutenue et accompagnée par une administration publique disponible et performante, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple malien », indique la même source.

Et d’ajouter que l’opération « Maliko » prend en compte la coopération transfrontalière, régionale et internationale. Le Chef d’Etat-major général des Armées en assure le commandement.

Selon le décret, l’opération est scindée en deux commandements. Un commandement de l’Est qui coiffe les régions de Gao, Ménaka et Kidal ; et un commandement du centre qui couvre Ségou, Mopti, Tombouctou et Taoudénit. Le premier est basé à Gao et le second à Sévaré.

Cette stratégie de défense donne aux commandants l’autorité sur les forces armées et de sécurité, les forces paramilitaires ainsi que les moyens militaires se trouvant dans l’aire géographique couverte par les théâtres d’opérations respectifs.