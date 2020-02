Champ gazier : Sénégal et Mauritanie

Dans le cadre du développement du projet du champ gazier Grand Tortue que le Sénégal partage avec la Mauritanie, les parties impliquées (Etats et compagnies pétrolières contractantes) ont convenu de commercialiser conjointement tout le gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 dudit projet pour l’optimiser.

C’est dans ce cadre, selon les médias, qu’un contrat d’achat et de vente du GNL de la phase 1 du projet sera signé ce mardi à Dakar, entre les ministres en charge des hydrocarbures de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal et les compagnies pétrolières contractantes, rappelant que ce champ gazier sera développé en trois phases.