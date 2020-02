Le gouvernement burkinabè a annoncé qu’une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, sur tout l’étendu du pays, a permis de vacciner plus de trois millions d’enfants de 9 mois à 5 ans.

La rougeole est une infection virale éruptive aiguë, très contagieuse. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois et les jeunes adultes. Elle très fréquente en Afrique et également l’une des causes les plus importantes de la mortalité infantile.