Tanzanie: chemins de fer

Le ministère des Finances de la Tanzanie a signé un accord de facilité de 1,46 milliard de dollars avec la Standard Chartered Bank Tanzania pour le financement de la deuxième phase du chemin de fer à écartement standard (SGR) qui va de Morogoro à Makutupora.

Standard Chartered Tanzania a agi en tant que « bookrunner » sur cet accord de facilité de crédit, qui est le plus grand financement en devises étrangères levé par le ministère des Finances à ce jour.

La plus grande partie du financement provient des facilités couvertes par les agences de crédit à l’exportation du Danemark et de la Suède.

Selon la Tanzania Railways Corporation (TRC), le chemin de fer réduira les frais de service de fret de 40%, car il pourra transporter jusqu’à 10 000 tonnes de fret, soit l’équivalent de 500 camions par voyage.

Il reliera également la Tanzanie au Burundi, au Rwanda et à la République démocratique du Congo (RDC), jouant ainsi un rôle clé dans le renforcement du commerce régional.