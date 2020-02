Gabon : contrats avec la compagnie pétrolière Perenco Exploration SA

Les ministres du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, Vincent de Paul Massassa, et de l’Économie, Jean Marie Ogandaga, ont signé, vendredi, trois contrats d’exploration et de partage de production (CEPP) entre l’État gabonais et la compagnie pétrolière Perenco Exploration SA.

Conformément aux dispositions du nouveau code des hydrocarbures, la société qui souhaite investir 90 millions de dollars, dispose d’une période d’exploration de huit ans.

Ces trois blocs d’exploration couvrent une superficie totale de 5 161 km2 du sous Bassin Nord précisément dans l’Ogooué Maritime (ouest).

Perenco Exploration Gabon SA se positionne dans le domaine de la recherche pétrolière en zone conventionnelle où de nombreuses découvertes ont déjà été faites.