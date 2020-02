Mali : trois chefs terroristes étrangers capturés et plusieurs terroristes éliminés 

Trois chefs terroristes étrangers ont été capturés et plusieurs terroristes éliminés mardi par l’armée au centre du Mali, ont indiqué les Forces armées maliennes (FAMa).

« Tôt ce matin du mardi 18 février 2020, les FAMa ont traqué les terroristes dans le secteur de Somadougou, dans la région de Mopti. Les hélicoptères ont mené des frappes aériennes avec précision aux alentours de Somadougou jusque dans le village de Diallo, sur la route de Bankass », selon les Forces armées maliennes (FAMa).

Confronté à la persistance des attaques armées et pour rétablir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans certaines régions, le Mali, vient d’initier l’opération anti-terroriste « Maliko » en s’appuyant sur les forces armées et de sécurité, à travers un décret du président de la République.

Cette opération de grande envergure couvre l’intégralité des régions de Gao, Kidal, Tombouctou, Taoudéni, Ménaka, Mopti et Ségou. Et elle comprend essentiellement deux théâtres d’opérations (théâtre Est, théâtre Centre).

Le théâtre Est couvre les régions de Gao, Ménaka et Kidal. Quant à celui du Centre, il concerne les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Taoudéni.

Par ailleurs, cinq civils ont été tués lundi dans l’attaque du village Guemeto-Terely, au centre du Mali, par une quarantaine d’assaillants armés, venus à motos. Plusieurs personnes sont portées disparues.

Un gendarme a été également tué lors d’une autre attaque contre un poste de péage, selon le ministre de la communication.