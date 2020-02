Afrique : Les criquets en Afrique de l’Est et la crise alimentaire

Plusieurs pays d’Afrique de l’Est sont atteints par des essaims de criquets pèlerins. Outre le Kenya, la Somalie et l’Ethiopie qui subissent également la plus grave infestation de criquets qu’ils aient connu depuis 25 ans, le Djibouti, l’Erythrée, l’Ouganda et la Tanzanie connaissent également une forte activité d’essaims et de reproduction de criquets.

Les essaims de criquets qui s’abattent sur ces pays ont atteint le Soudan du Sud, ont annoncé mardi les autorités sud-soudanaises.

Selon le représentant au Soudan du Sud de l’Agence des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), Meshack Malo, quelque 2.000 criquets ont déjà été repérés dans le pays.

D’après leur couleur jaune foncé, il s’agirait essentiellement d’individus à la recherche de zones de ponte, a-t-il souligné.

Plus de 8,5 millions de personnes traversent « une phase de crise alimentaire » dans la région ouest-africaine, a déclaré mardi à Niamey, Sékou Sangaré, commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

« Ce nombre pourrait atteindre 12,6 millions de personnes en période de soudure (mai, juin, juillet et août prochains) si des mesures appropriées ne sont pas immédiatement prises », a-t-il ajouté.

Cette situation est générée par les fléaux naturels, le changement climatique, le terrorisme ainsi que les conflits intercommunautaires.