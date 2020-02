A combien s’élève le coût du polisario aux contribuables algériens?

Dans l’incertitude économique internationale, un pays aussi prospère comme l’Algérie, doit-il encore continuer depuis quarante ans à privilégier des étrangers à ses propres citoyens.

Un fonctionnaire du trésor public algérien, sous couvert d’anonymat, dénonce le coût astronomique de l’aide algérienne au mouvement séparatiste des camps de Tindouf.

Quelque 632 millions de dollars (85 milliards de dinars) que l’Etat algérien verse chaque année à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) alors que des algériens vivent dans certains villages du sud-est dans des conditions insalubres comme à El Borma.

Cette somme faramineuse dépensée au détriment des citoyens algériens, profite aux responsables de la direction du Polisario qui vivent dans le luxe à l’étranger…. Même les campagnes médiatiques orchestrées par l’Algérie au profit de la RASD sont aussi à la charge du trésor algérien.

Toute la stratégie et la diplomatie de ces personnes qui se disent travailler pour la cause sahraouie est basée sur le mensonge et la supercherie, non pas pour leurrer les séquestrés des camps de Tindouf mais, plus important pour duper le contribuable algérien.