G5 Sahel: sécurité et développement au centre du sommet de Nouakchott

La Mauritanie accueillera mardi les travaux du 6ème Sommet ordinaire des Chefs d’Etat du G5 Sahel, pour évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la sécurité et du développement de la sous-région.

Pour les préparatifs du ce sommet, le septième conseil des ministres des pays membres du G5 Sahel s’est ouvert dimanche 23 février à Nouakchott.

Lors de ce Sommet, les présidents vont examiner l’évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l’opérationnalisation de la Force conjointe et l’adoption de la stratégie de communication de l’institution, ainsi que les programmes et projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et du développement dans la région.

Les chefs d’Etat discuteront également du projet cadre stratégique de sécurité-développement du G5 Sahel, les actions entreprises en matière de lutte contre le terrorisme en 2019 ainsi que le plan d’action pour 2020 et la restructuration du secrétariat permanent du G5.