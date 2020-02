Soudan du Sud : formation d’un gouvernement d’union nationale 

La formation d’un gouvernement d’union nationale au Soudan du Sud, constitue une étape importante pour la construction d’un pays pacifique, stable, uni et prospère, a affirmé la Commission de l’Union africaine (UA).

Dans une déclaration publiée dimanche, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, a félicité le peuple et le gouvernement du Soudan du Sud pour la formation du gouvernement d’union nationale de transition.

Par ailleurs, la France a salué, lundi, la formation de ce gouvernement d’union nationale de transition au Soudan du Sud, affirmant que ce premier pas doit permettre d’avancer résolument vers une paix durable dans ce pays.

« La France salue la formation du gouvernement d’union nationale au Soudan du Sud, obtenue grâce aux efforts de compromis de toutes les parties sud-soudanaises. Ce premier pas encourageant doit permettre d’avancer résolument vers une paix durable dans ce pays », a déclaré la porte-parole du Quai d’Orsay lors d’un point de presse électronique.

En décembre 2013, le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile qui a fait en six ans plus de 380.000 morts et plus de quatre millions de personnes déplacées, dont 2,2 millions sont réfugiées ou demandeurs d’asile dans les pays voisins.