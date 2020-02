Burkina Faso: quatre morts dont trois policiers dans le centre-nord

Le bilan provisoire de l’attaque d’une unité d’intervention de la police nationale (UIP-PN), le lundi matin, dans la province du Sanmatenga, au centre-nord du Burkina Faso, est de quatre morts dont trois policiers et cinq blessés.

L’attaque s’est produite par des hommes armées sur l’axe Pissila-Gibga », selon un communiqué de la police.

Ce pendant, une vingtaine de terroristes présumés auraient été tués samedi soir dans la localité de Dablo au centre-nord du Burkina Faso.

Depuis 2015, le Burkina Faso, pays du groupe G5 Sahel, est confronté à des attaques jihadistes et intercommunautaires, qui ont fait plus de 750 morts et des milliers de déplacés.