L’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a enregistré une hausse de 0, 1 % en janvier comparativement à son niveau du mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

« Cette évolution résulte d’une hausse des prix des services de restaurants et hôtels, des services de communication, des articles d’habillement et chaussures et des produits alimentaires et boissons non alcoolisées », souligne la structure dans sa note d’analyse de l’IHPC.