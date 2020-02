Mauritanie: six membres d’un mouvement réformiste écroués pour insulte à l’Islam

Six militants d’un mouvement mauritanien prônant une réforme de la république islamique dont la législation est fondée sur la charia et la loi islamique, ont été écroués mercredi, après avoir été inculpés d’atteinte à l’islam et de terrorisme par la justice mauritanienne.

Ces partisans sont accusés d’appartenir à l’Alliance pour la refondation de l’Etat mauritanien (Arem), un mouvement créé en début d’année à Paris qui prône un « divorce avec les vieilles pratiques de mauvaise gouvernance, d’injustice et d’impunité », selon leur avocat.