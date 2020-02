Afrique : UA compte déployer 3.000 soldats au Sahel

M. Smail Chergui, commissaire de l’Union africaine à la paix et la sécurité, a annoncé jeudi que l’Union africaine (UA) compte déployer 3.000 soldats au Sahel, pour tenter d’enrayer la progression du djihadisme et la dégradation de la sécurité dans la région.

« Sur la décision du sommet de travailler au déploiement d’une force de 3.000 hommes pour aider les pays du Sahel à affaiblir les groupes terroristes, je pense que c’est une décision sur laquelle nous allons travailler avec le G5 Sahel et la Cédéao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest) », a déclaré M. Chergui.

« Cette décision a été prise parce que, comme vous le voyez (…), la menace progresse et devient plus complexe », a-t-il ajouté.

Le G5 Sahel est composé par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Mais actuellement, aucun pays ne s’est encore dit prêt à envoyer des troupes et le mode de financement du projet n’est pas non plus connu.