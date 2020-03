Maroc: démantèlement d’une cellule terroriste pro-Etat islamique 

Les autorités marocaines ont annoncé le démantèlement, lundi à Sidi Slimane (ouest), d’une cellule composée de quatre personnes pro-Etat islamique (EI), « porteurs de projets terroristes dans le royaume ».

Les suspects, âgés de 23 à 51 ans, avaient « planifié ensemble de commettre des actes terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des citoyens et à déstabiliser l’ordre public », souligne le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’opération, menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (antiterrorisme), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis la saisie d’appareils électroniques, d’armes blanches de gros calibre, d’un treillis militaire et de plusieurs manuscrits incitant à la violence et légitimant le combat et les opérations suicide, prouvant l’adhésion des suspects à la pensée de Daech (EI) et une photo représentant le drapeau de cette organisation terroriste, selon le ministère de l’Intérieur.