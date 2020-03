Kenya : la société Rubis

Les autorités kényanes ont donné leur feu vert, sous conditions, à l’acquisition de Gulf Energy Holdings Limited par Rubis, le distributeur français de produits pétroliers, qui devient ainsi le leader sur le marché des stations-services, supplantant Total et Vivo Energy.

Après avoir pénétré le marché kényan en 2015, avec la reprise des actifs de Total dans le transport des bitumineux, puis confirmé en mars 2019 avec le succès de son OPA sur KenolKobil, Rubis poursuit son expansion.

En mettant la main sur le numéro 4 kényan (5,8 % du marché), le distributeur français devient ainsi leader de la distribution pétrolière avec 21,2 % des parts de marché, supplantant ainsi Total (16,4 %) et Vivo (16,2 %), tandis qu’OLA ferme le bal avec 6,9 %.

Rubis est une entreprise française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels à travers sa filiale Rubis Terminal, dans la distribution de produits pétroliers (GPL, fiouls, etc.) à travers sa filiale Rubis Energie, et dans des activités d’infrastructure, de transport, d’approvisionnement et de services via son pôle « Rubis Support et Services ». Rubis comprend près de 3600 collaborateurs présents dans plus de 20 centres de profit. Son chiffre d’affaires, en 2019, a dépassé les 5,5 milliards d’euros.