Coronavirus (Covid-19) : nouveaux cas enregistrés en Afrique du nord

Deux nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés, lundi, en Algérie portant à cinq le nombre de cas confirmés jusqu’à présent, a annoncé le ministère algérien de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

« L’enquête épidémiologique est toujours en cours pour identifier les personnes ayant été en contact avec le ressortissant algérien et ses deux filles résidant en France », selon la même source.

Un premier cas de contamination au nouveau coronavirus a été confirmé lundi au Maroc, a annoncé le ministère de la Santé, précisant qu’il s’agissait d’un Marocain en provenance d’Italie.

« Son état est stable et ne suscite pas d’inquiétudes », a précisé le ministère dans un communiqué.

Le ministère de l’Agriculture a par ailleurs annoncé lundi l’annulation de la prochaine édition du Salon de l’Agriculture (du 14 au 19 avril), une mesure préventive liée au nouveau coronavirus.

En Tunisie, un premier cas d’un Tunisien revenant d’Italie, âgé de 40, a été confirmé en Tunisie, a annoncé, lundi le ministère tunisien de la Santé.

Des cas ont été également confirmés en Egypte.

Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s’élevait à 90.914, dont 3.116 décès, dans 76 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 9h00 GMT.

763 nouvelles contaminations et 38 nouveaux décès ont été recensés depuis le décompte réalisé la veille à 17h00 GMT.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4.812 cas dont 477 nouveaux, 28 décès), l’Italie (2.036 cas dont 0 nouveaux, 52 décès), l’Iran (1.501 cas dont 0 nouveaux, 66 décès), et le Japon (268 cas dont 14 nouveaux, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.